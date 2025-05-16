Детский иммунолог пояснила суть географической профилактики при аллергии

Эксперты рассказали, как аллергикам пережить сезон цветений. Один из способов — временно сменить место жительства. Детский иммунолог Татьяна Шалина объяснила, как правильно выбрать город, сообщил nashgorod.ru.

Эксперт отметила, что в разных регионах растения цветут в различные периоды. При наличии возможности аллергикам рекомендовано менять место жительства. Подходящий город можно выбрать на основании карт цветения и специальных приложений, которые учитывают актуальные данные.

«Можно отправиться на южный берег Крыма, там активное цветение завершается к концу мая. Спастись от цветения можно в Абхазии и на курортах Кавказских Минеральных Вод», — отметили в Ассоциации туроператоров России.

Эксперты понимают, что смена жительства — один из наиболее дорогостоящих способов. Доктор медицинских наук Ольга Радаева, которая специализируется на аллергических реакциях организма, делится доступными вариантами. Желательно на время цветения ограничить прогулки на улице, не стоит часто проветривать помещения. Рекомендовано найти способ работать дистанционно.

Эксперт Радаева советует при выходе из дома надевать одежду, которая максимально закроет тело. Очки на глаза, головной убор и медицинская маска — основной набор, нужный для аллергиков. Вернувшись домой, стоит сразу помыть руки и лицо. По мнению эксперта, важно обратиться к медикам. Специалист назначит антигистаминные препараты и поможет установить источник аллергии.

«Когда пациент сдает кровь сразу на огромное количество аллергенов, обнаруживается специфический, например, для березы, IgE, но в реальности весной у человека не было симптомов, и начинается ошибочное выстраивание тактики защиты. Важно, чтобы специалист аллерголог-иммунолог подтвердил/выявил причинный аллерген», — пояснил врач.

Ранее сообщалось, что в России проверят на людях вакцину от аллергии на кошек.