В России проверят на людях вакцину от аллергии на кошек

Отечественную вакцину, которая может предотвратить проявление аллергии на кошек, проверят на людях. Об этом пишет KP.RU.

Российско-австрийская команда ученых создала революционную вакцину от аллергии на кошек. Препарат показал 85% эффективность в доклинических испытаниях, что значительно превосходит традиционные методы лечения.

Вакцина, как пояснили ученые, основана на рекомбинантных белках, которые безопаснее и эффективнее существующих аналогов.

«Наша разработка требует всего 2 инъекции вместо 6-15 при обычной терапии», — отмечает академик Александр Караулов, руководитель исследования.

Особенность нового препарата — его способность нейтрализовать сразу несколько аллергенов, включая те, что содержатся в шерсти и слюне кошек. Предварительные тесты также показали его эффективность против некоторых аллергенов собак и лошадей.

В настоящее время специалисты готовятся к клиническим испытаниям на людях. Если они пройдут успешно, миллионы аллергиков смогут навсегда забыть о насморке, кожных реакциях и других проявлениях болезни. Разработка ведется при поддержке Российского научного фонда.

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