Детский омбудсмен Подмосковья призвала приравнять зацепинг к экстремистскому движению

Ксения Мишонова высказала мнение, что зацепинг — очень опасное увлечение. Она подтвердила слова статистическими данными: в 2025 году произошло 28 происшествий, связанных с зацепингом. Для 11 подростков в возрасте от 11 до 17 лет опасное увлечение закончилось смертельным исходом. Детский омбудсмен Подмосковья обратила внимание на то, что травмы и летальные случаи не останавливают подростков. Молодые люди игнорируют рекомендации и продолжают следовать опасному тренду.

«Они (подростки. — Прим. ред.) все равно лезут на электричку и, соответственно, тоже подвергают опасности свою жизнь», — сказала она.

Омбудсмен обратилась к родителям с просьбой следить за времяпровождением своих детей. Иногда можно находить компромиссные способы решения проблемы. Например, предоставлять возможность ребятам заниматься экстремальными видами спорта. Это позволит подросткам «выбрасывать» накопленный адреналин.

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Подмосковья потребовала ужесточить закон о содержании собак.