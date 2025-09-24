«Сколько нужно покусанных детей?»: детский омбудсмен Подмосковья потребовала ужесточить закон о содержании собак

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова потребовала кардинального ужесточения законодательства о содержании животных после нападения собаки на подростка в Омске. Об этом она сообщила в личном телеграм-канале.

Ксения Мишонова резко отреагировала на инцидент с нападением собаки на 14-летнюю девочку в Омске. Омбудсмен задалась риторическим вопросом, сколько еще травмированных детей потребуется для изменения закона. Она призвала отказаться от неэффективной системы множественных жалоб в полицию.

Мишонова предложила ввести автоматическое наложение штрафа уже после первого зафиксированного случая выгула опасной собаки без поводка и намордника. Еще одной ключевой инициативой стало создание федерального реестра собак, который позволит вести тотальный учет животных.

По мнению омбудсмена, это поможет взять под контроль бесконтрольное разведение и содержание потенциально опасных пород. Мишонова настаивает, что разведением должны заниматься исключительно сертифицированные клубы и ответственные заводчики. Эти меры, по ее замыслу, должны создать действенный барьер для безответственных владельцев и предотвратить повторение трагедий, подобной омской.

Ранее мать пострадавшей в Омске девочки потребовала убрать опасную собаку.