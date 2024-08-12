Девочки-подростки разбились на мотоцикле в Нижегородской области

Региональная Госавтоинспекция проинформировала, что инцидент произошел в ночное время суток 10 августа. Не достигшие 18-летнего возраста девушки катались на мотоцикле. Накануне по всему региону прошел сильный дождь. Трассы были скользкими.

Девушка, которая находилась за рулем мотоцикла, не справилась с управлением. Транспортное средство опрокинулось и вылетело на полосу встречного движения. Обе девушки выжили. Их госпитализировали в Семеновскую ЦРБ. Пациентки 2007 и 2008 года рождения получили множественные травмы. ДТП произошло на автодороге Потрохово — Арефино — Дуплиха.

После выздоровления пострадавших сотрудники правоохранительных органов будут разбираться, почему несовершеннолетние девушки, не имеющие прав на вождение, передвигались на мотоцикле в ночное время суток.

Ранее сообщалось, что в Минтрансе Подмосковья представили статистику аварийности на дорогах региона за семь месяцев.