В Минтрансе Подмосковья представили статистику аварийности на дорогах региона за семь месяцев

За семь месяцев 2024 года на дорогах Подмосковья зафиксировали чуть более двух тысяч ДТП с погибшими и ранеными, что на 3% ниже в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП снизилось на 3%, также снизилось число погибших — на 6%, число раненых — на 5%», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

При этом министр отметил, что в этом году возросло число опрокидываний и съездов с дороги, в том числе, с участием мотоциклистов, а также случаев наезда на велосипедистов и на животных. Помимо этого, увеличилось число ДТП с участием самокатов и других средств индивидуальной мобильности. В ведомстве напомнили, что в целях повышения безопасности на дорогах региона проводится комплекс мер. Так, например, рабочие строят линии освещения, тротуары, обустраивают ограждения, знаки, светофоры и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.