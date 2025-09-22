Девушку-водителя трамвая из-за гибели пассажира лишат свободы через 14 лет

Суд рассмотрел дело по факту ДТП с участием трамвая, в результате которого пострадали 194 человека, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-каналы СК и прокуратуры Кузбасса.

По информации издания, ДТП произошло в 2024 году. Установлено, что девушка-водитель трамвая обратила внимание на неисправность работы тормозной системы. Однако она не предприняла никаких действий и направилась по маршруту. В результате поломки трамвай набрал большую скорость, но водитель не могла остановить движение. Транспортное средство слетело с рельсов с пассажирами и врезалось в другой трамвай. Из 194 пострадавших тяжкий вред здоровья был нанесен восьми горожанином. Один человек погиб.

«Рудничный районный суд города Кемерово Кемеровской области – Кузбасса вынес приговор водителю трамвая. Он признал ее виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть человека)», — сообщил следственный комитет Кузбасса.

По информации издания, суд ознакомился с доказательной базой и признал девушку-водителя виновной. Установлено, что она была обязана остановить движение сразу после выявления неисправности и объявить эвакуацию пассажиров. Суд назначил ограничение свободы сроком на два года и шесть месяцев. Кроме того, жительница Кузбасса временно не имеет права управлять транспортным средством. Однако суд учел, что в настоящее время фигурантка дела находится в положении. Она будет обязана понести наказание по достижению 14-летнего возраста ребенка.

