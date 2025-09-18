В Истре вынесли приговор по делу ДТП, в котором погиб ребенок

Истринский городской суд вынес приговор по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб шестилетний мальчик, 38-летнего жителя городского округа Ступино признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По его данным, 31 марта 2025 года водитель автомобиля «ГАЗель» при движении в третьей полосе справа на 47 км автодороги М-9 «Балтия» совершил наезд на стоящую из-за поломки машину «Хендай Портер». В результате оба автомобиля перевернулись, пассажир грузового автомобиля и мальчик погибли на месте аварии.

Суд приговорил мужчину к двум годам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.