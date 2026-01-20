«Диалог с продуктом, а не приказ»: шеф-повар из Подмосковья раскрыл главный секрет варки костного бульона

Шеф-повар одного из подмосковных ресторанов Альберт Ушаков рассказал REGIONS, как правильно приготовить наваристый костный бульон, который особенно ценится после длительных праздничных застолий.

Эксперт рассказал, что главная особенность приготовления зимнего бульона заключается в длительности процесса. В костях и хрящах находится природный коллаген, минералы и аминокислоты. Процесс длительного томления позволяет получить эти вещества, что делает обычный бульон менее полезным.

«В нашей вечной спешке мы разучились ждать. А бульон учит именно этому — неторопливости и вере в процесс. Сварите его правильно один раз, и вы почувствуете разницу не только во вкусе, но и в том, как вы себя после него чувствуете. Это та самая еда, которая лечит», — отметил шеф-повар.

По мнению повара, для приготовления куриного бульона понадобится не менее восьми часов, а говяжьего или бараньего — от 12 до 24 часов. Бульон должен не столько кипеть, сколько томиться. Только в таком случае получится тягучий отвар. После остывания он может превратиться в желе — главный признак того, что бульон приготовлен правильно.

«Многие совершают одну ошибку — пытаются ускорить процесс сильным огнем. Но наш союзник здесь — не время, а температура. Медленное томление без кипения — это как диалог с продуктом, а не приказ. Только так кость поделится с вами всем лучшим», — советует шеф-повар.

Эксперт рекомендует выбирать для бульона кости с остатками мяса и хрящей, которые закладывают в кастрюлю в холодную воду. До кипения кости доводят медленно. Обязательное условие — удаление образовавшейся пенки. Огонь убавляют до минимального. После приготовления процеживают через марлю или мелкое сито. Срок хранения в холодильнике составляет 3-4 дня.

