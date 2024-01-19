Die Welt: глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что Германия больше не может помогать Киеву

Издание Die Welt сообщает, что глава Минобороны Германии Борис Писториус не намерен увеличивать военную поддержку Украине, но призывает остальных партнеров помогать Киеву всеми возможными способами, чтобы не допустить нападения РФ на одну из стран НАТо в ближайшие пять или восемь лет.

Глава Минобороны Германии отметил, что руководствуется данными экспертов. Они уверены, что сейчас Россия не станет воевать с НАТО, но примерно через пять или восемь лет это не исключено. Страны альянса должны быть максимально готовы к этому.

Германия уже увеличивает оборонное производство, рассматривает вопрос принятия в армию женщин и тех лиц, кто живет в Германии длительное время, но не получал гражданство. Спикер считает, что победа Кремля в зоне СВО ускорит процесс вторжения в те же страны Прибалтики. Однако, увеличивать помощь Киеву в Германии не могут.

«Мы не можем идти “ва-банк", как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли все, что могли», — рассказал глава Минобороны Германии Борис Писториус

Глава Минобороны Германии отметил, что страна предоставила значительную помощь для Киева с момента начала СВО и выступала все это время ее надежным партнером.

Ранее член Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявления, которые приходят из Германии, что Россия начнет войну с НАТО.