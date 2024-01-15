Сенатор Косачев назвал план войны ФРГ и России манипуляцией общественным мнением

Доверие простых немцев к своему правительству снизилось до критического уровня, и его пытаются вернуть манипуляциями вроде возможных военных конфликтов. Так считает член Совета Федерации Константин Косачев. Он изложил свое мнение в Telegram-канале.

Политик отреагировал на появление у издания Bild документов о планах бундесвера на возможное военное столкновение РФ и НАТО. Одна из целей – это повысить одобрение помощи Украине в целях борьбы с Россией.

«В данном случае немца подводят к мысли: пусть лучше умирают украинцы сегодня, чем немцы завтра», - указал Константин Косачев.

По его мнению, простым жителям Германии прививают мысль о возможной войне. Канцлер Олаф Шольц становится все менее популярным среди граждан ФРГ, и таким образом пытаются укрепить доверие к нему, так как страну необходимо кому-то защищать.

Ранее депутаты бундестага призвали правительство Шольца передать Киеву ракеты Taurus, которые обладают большим радиусом действия. Они необходимы ВСУ, чтобы наносить удары по объектам на российской территории, в частности уничтожить Черноморский флот и Крымский мост.