Диетолог Дианова призвала для чувства насыщения перед мороженым всегда есть фрукты

Диетолог Нурия Дианова рассказала, как есть мороженое так, чтобы не набирать лишние килограммы, сообщает ridus.ru .

В лакомстве содержится много жиров, белков и углеводов, но совершенно нет клетчатки. Человек съедает порцию, но не получает чувства насыщения. Ему хочется получить еще порцию лакомства. Чтобы избежать переедания, перед употреблением мороженого необходимо съесть фрукты. Они и помогут восстановить баланс клетчаткой.

Эксперт рекомендует не покупать большую пачку мороженого. Когда она лежит в холодильнике, то остановиться очень сложно.

«Я советую покупать маленькую порцию. Сначала съесть фрукт, потом — мороженое, получить удовольствие и успокоиться», — рассказала «Ридусу» диетолог.

Человек, у которого нет проблем с лишним весом, может съедать по одному мороженому через день. Если есть склонность к набору лишних килограмм, то отказываться от лакомства совсем не стоит. Можно баловать себя примерно раз в неделю в летний период времени.

Важно выбирать классический пломбир. Различные добавки, например, сгущенное молоко, джем, орехи или шоколад, только увеличивают калорийность холодного десерта. Фруктовый лед резко повышает сахар в крови, поэтому такой вид продукции лучше не выбирать.

«Хорошая альтернатива фруктовому льду — сорбет. Там в составе фруктовое пюре, а не сок. Такое мороженое, между прочим, можно приготовить и самостоятельно», — заключила Нурия Дианова.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала способы избежать покупки зараженного кишечной палочкой мороженого.