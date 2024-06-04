Диетолог Соломатина назвала способы избежать покупки зараженного кишечной палочкой мороженого

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, при употреблении в пищу мороженого, в котором содержатся фитостерин или кишечная палочка, можно получить диарею, отравление и метеоризм. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она уточнила, что в действительности это не так страшно, как кажется. Так, фитостерин позволяет даже снизить уровень плохого холестерина в организме, а кишечная палочка подавляет патогенный микробиом.

По мнению медика, однако это не касается прочих видов речь кишечной палочки, у которых патогенная среда, они как раз нарушают баланс в кишечнике, вызывая жидкий стул, метеоризм и проблемы с желудком, а также диарею, цистит и даже пневмония.

Она отметила, что попасть в мороженое фитостерин и кишечная палочка могут и на производстве. Все виды возбудителей хорошо размножаются в молоке и мороженом. Занести палочку могут сами сотрудники. Поэтому во избежание проблем следует выбирать продукцию крупных компаний и отдавать предпочтение товарам с актуальным сроком годности, без повреждений и следов разморозки.