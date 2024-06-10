Диетолог Долгих рассказала, как выбирать мороженое

10 июня — Всемирный день мороженого. Хабаровский врач-диетолог Вера Долгих рассказала, на что обращать внимание при выборе лакомства, сообщает transsibinfo.com .

Диетолог напомнила, что сладкий десерт содержит много сахара. В одной порции примерно от 30 до 40 граммов. Допустимая суточная доза для мужчин — 36 граммов, а женщин — 25 граммов. Эксперт рекомендует выбирать такое мороженое, которое не содержит еще большего количества сахара. Идеально, если на этикетке покупатель найдет перечень таких ингредиентов:

молоко;

сливки;

сахар;

ароматизаторы.

Такой рецепт считается классическим. В последнее время в магазинах распространена продукция, которая изготовлена без добавления молока. Такое мороженое не будет менее калорийным. Эксперт рекомендует покупать его, только если есть непереносимость молочных продуктов.

«Добиться такой же текстуры с растительными ингредиентами, как кокос, соя или миндаль, гораздо сложнее. Чтобы действительно имитировать мороженое, в них добавляют много дополнительных ингредиентов, таких как гели и эмульгаторы», — говорит диетолог Долгих.

Мороженое с сахарным спиртом может спровоцировать синдромом раздраженного кишечника, который проявится болью в желудке, вздутием и диареей. Однако калорий в таком десерте меньше.

Есть или не есть мороженое — сложный выбор в знойные летние дни. Эксперт призвала употреблять холодный десерт только, когда есть желание. Иногда человек ест, чтобы справиться со стрессом. Организм, получая мороженое, подает сигнал мозгу, что сейчас ему хорошо. Постепенно появляется зависимость, ведь мозг нашел быстрый способ получить гормоны счастья. Вера Долгих рекомендует здраво относиться к любой пище.

Ранее мы сообщали, что в Кемерове продают мороженое с провокационными названиями, например, «Хохол», «Американец» и «Бедный еврей».