В Кемерове продают мороженое «Хохол», «Американец» и «Бедный еврей»

В фирменном киоске можно купить мороженое, которое называется «Обамка». На этикетке изображен чернокожий мальчик с серьгой в ухе. Ранее в соцсетях мнения россиян относительно такого нестандартного названия разошлись. Одни посчитали его креативным и юмористическим, другие — расизмом. Мороженое с производства все же не сняли. Теперь в ассортименте появились новые виды лакомства: «Хохол» (в цветовой гамме обертки присутствует синий и желтые цвета), «Американец» и «Бедный еврей».

Изменить название компании рекомендовал ФАС. Еврейская община Набережных Челнов посчитала оскорбительной название сладкого десерта «Бедный еврей». Житель Казани также обращался с иском из-за того, что в названии употребляются недружественные страны. Однако, как заметил корреспондент Сибдепо, все провокационные названия так и остались неизмененными.

Ранее мы сообщали, что в парках Подмосковья в День защиты детей будут раздавать бесплатное мороженое.