Диетолог Соломатина рассказала, чем опасен «мясной клей» для человека

« Известия » изучили акты Россельхознадзора и Роспотребнадзора о качестве мясной продукции, согласно которым некоторые отечественные производители при помощи запрещенного «мясного клея» увеличивают массу готового товара. Врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина рассказала, чем может закончиться употребление в рацион таких продуктов, пишет интернет-издание «Абзац» .

Эксперт Елена Соломатина рассказала, что визуально проверить качество продуктов питания, если производитель применял «мясной клей», невозможно. На производстве могут взять кости и хрящи животных и перемолоть их. Добавление «мясного клея» позволит получить цельную и красивую продукцию, например, сосиски.

«Туда можно добавить все что угодно и выдать это за мясо, мясную колбасу, творог, который не сделан по технологии, сыр с добавлением растительных добавок. Можно придать форму творожка, сыра и так далее», – пояснила Соломатина.

Организм негативно отреагирует на микробную трансглютаминазу (такое научное название «мясного клей»). Во-первых, начнется воспалительный процесс. Во-вторых, проблемы с пищеварительной системой.

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