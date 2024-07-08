Диетолог Гинзбург предостерег россиян от употребления шашлыка в жару

Лето — время, когда многие стремятся на природу, и часто такие вылазки сопровождаются обилием тяжелой пищи, включая и шашлык. Однако жара и мясо оказались несочетаемыми. Об этом в беседе с сайтом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.

В первую очередь стоит вспомнить, о чем говорят врачи о красном мясе каждый год. Оно не относится к продуктам полезного питания, особенно для людей старше 35 лет. Именно после этого возраста отчетливее появляются факторы риска, выше вероятность столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Жаренное на природе мясо создаст лишнюю нагрузку на эту систему, а также ЖКТ.

Вдобавок к этому, говядина и свинина повышают холестерин, что увеличивает риск столкнуться с тромбозом и густотой крови. Врач отметил, что особенно тяжелое воздействие имеет шашлык в сочетании с газировкой и алкоголем. Любители включать в рацион обилие красного мяса рискуют получить осложнения с сердцем и сосудами, приблизив преждевременную смерть.

Ранее сообщалось, что врач Лебедев рассказал, как проявляется дефицит витамина B2.