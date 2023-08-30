Дипломат Боррель: В ЕС намерены оказывать финансовую помощь Украине «что бы ни произошло»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что в Толедо в ходе встречи министров обороны и иностранных дел стран ЕС тема выделения финансовой помощи Украине будет приоритетной, пишет агентство «РИА Новости».

«Мы будем обсуждать как обеспечить стабильность и устойчивость финансовой поддержки Украины. Она должна продолжаться сейчас и после войны, что бы ни произошло», - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

На неформальной встрече соберутся представители 27 стран ЕС. Мероприятие будет проходить с 30 по 31 августа. Спикер Жозеп Боррель рассказал, что Украину важно поддерживать не только во время вооруженного конфликта, но и после него. Имея финансовые гарантии, Киев станет сильнее и независимее. Жозеп Боррель отметил, что все страны должны помогать Украине, несмотря ни на какие трудности. Важно обеспечить стране финансовую стабильность. Дискуссии по этому вопросу должны проходить глубокие.

На 2023 год было запланировано выделение Украине 18 миллиардов евро. В еврокомитете уверены, что выделять деньги Киеву необходимо минимум до 2027 года. От Киева требуется предоставление отчета о распределении средств и детального плана восстановления Украины.

Не все страны поддерживают такую помощь. Так, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказал мнение, что ЕС сейчас – это не самая сильная организация. В таких условиях не стоит оказывать финансовую помощь Киеву, когда речь стоит о собственной стабильности.