Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов для агентства « РИА Новости » подвел итоги саммита НАТО.

Константин Гаврилов уверен, что передача Киеву вооружений для ведения боя в зоне СВО и выделение финансовой помощи никак не отразятся на решении России достичь целей, которые были поставлены президентом Путиным в начале СВО.

Киев можно принудить к миру единственным способом – силовым. Других вариантов на данный момент нет. Попытки Запада противостоять России тщетные, но лидеры поддерживающих Украину стран убедиться в этом позже.

Саммит НАТО состоялся в период с 11 по 12 июля. В ходе мероприятия лидеры стран заявляли о желании и дальше оказывать финансовую помощь Украине для продолжения вооруженного конфликта с Россией.