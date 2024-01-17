Дипломат из Крыма Шонус считает угрозы офицера Годжеса несерьезными из-за наличия у РФ ядерного оружия

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус отреагировал на интервью отставного американского офицера Бен Годжеса напоминанием, что Крым — это часть страны, у которой есть ядерное оружие, пишут РИА Новости .

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе в интервью онлайн-журналу Sestry высказал мнение, что победу в зоне СВО одержит та сторона конфликта, которая будет владеть Крымом — стратегически важным полуостровом. Он считает, что ВСУ должны постоянно наносить удары по территории Крыма, также необходимо полностью разрушить Керченский мост. После этого полуостров станет недоступным для РФ.

«В США в своем плане как всегда упускают то, что Крым - это территория России и они говорят с ядерной державой, у которой в доктрине все прописано», — заявил Иван Шонус РИА Новости.

Спикер Шонус отметил, что невозможно воспринимать слова отставного офицера серьезно. Контрнаступление Украины оказалось неудачным. Значимых достижений в зоне СВО у украинской армии нет. Экспертам и лидерам стран Запада необходимо создавать особенный имидж для киевского режима, уверяя весь мир, что ВСУ смогут победить армию РФ.

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