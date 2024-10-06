И.о. руководителя делегации по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова рассказала, что с зимы 2024 года Россия получила пять высокомерных запретов на выступления докладчиков на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), сообщили РИА Новости.

На переговорах в Вене дипломат сообщила о нестабильной ситуации. Интересы России всячески ущемляют.

«Поясню, о чем речь. Со стороны стоявших у председательского штурвала Форума Кипра (зимой) и Хорватии (весной-летом) мы получили пять высокомерных отказов на приглашение российских высокопоставленных докладчиков для изложения нашей позиции на Форуме», — отметила Жданова.

Студенты стран ОБСЕ имеют возможность подключаться к заседаниям организации в режиме онлайн. Только учащимся из России ограничили данную опцию. В летний период росделегация не присоединилась к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний ФСОБ. России не позволяют высказывать мнение и отстаивать интересы своей страны. Права государства ущемляются.

Заседание СМИД ОБСЕ запланировано на 5-6 декабря. Мероприятие состоится в столице Мальты. Источники агентства располагают информацией, что в этот раз Россию допустят к участию.

Напомним, когда ДНР и ЛНР стали территориями РФ, их лидеры настояли на том, что представители ОБСЕ покинули города республик. Местные жители жаловались, что члены делегаций приезжали, но никогда не фиксировали последствия обстрелов. Они не передавали данные, что атаки ведут ВСУ. Даже в случае гибели большого количества гражданских отправляли отчеты с нейтральной тональностью о действия украинских военных. Пользователи соцсетей распространяли мемы о сотрудниках ОБСЕ, которые ничего не видят, не слышат и всегда молчат.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ отказалась комментировать нападение ВСУ на военкора Поддубного.