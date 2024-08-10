ОБСЕ отказалась комментировать нападение ВСУ на военкора Поддубного

ОБСЕ не стала давать какие-либо комментарии по поводу недавнего нападения украинских боевиков на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, сообщает РИА Новости.

Как пояснили в ОБСЕ агентству, комментариев не будет из-за якобы отсутствия достаточной информации.

О том, что военкор Поддубный ранен после атаки ВСУ на Курскую область, стало известно вечером, 7 августа. Сначала каналы начали распространять информацию о смерти журналиста, но позже в соцсетях появились опровержения этим данным.

Поддубный действительно попал под удар украинского дрона, который атаковал его автомобиль в Курской области. В регион 6 августа вторглись боевики ВСУ, в связи с чем журналист начал оперативно освещать обстановку в районах, где велись боестолкновения.

8 августа Поддубного доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве. У журналиста диагностировали 20% ожогов тела.

Ранее депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин публично извинился за то, что ранее распространил информацию о смерти Поддубного.