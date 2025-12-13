Дипломатические миссии при ООН в Женеве получили от Европейской службы внешних связей (ЕСВС) специальный инструктаж по коммуникации с представителями России, сообщило РИА Новости.

Как стало известно агентству из осведомленных источников, документ, распространенный через постпредство ЕС при международной организации, содержит ряд ограничительных рекомендаций.

Согласно полученным указаниям, сотрудникам делегаций предлагается воздерживаться от участия в мероприятиях с присутствием российских дипломатов. В случае неизбежного пересечения рекомендуется избегать совместного появления в кадре во время фото- и видеосъемки. По данным собеседника агентства, это уже второй подобный циркуляр, инициированный европейскими внешнеполитическими структурами.

Меры, предписанные документом, уже нашли практическое воплощение. Как отмечает источник, российские дипломаты столкнулись с демонстративным игнорированием дипломатических условностей: коллеги перестали обмениваться с ними рукопожатиями, а на одном из приемов сотрудникам российской миссии было предложено покинуть мероприятие.

