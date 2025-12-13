Трамп и Донбасс: может ли американская модель свободной экономической зоны изменить судьбу региона?

Президент США Дональд Трамп на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года прокомментировал инициативу по экономическому освоению Донбасса, сообщило РИА Новости.

Американский лидер заявил, что идея создания на Донбассе свободной экономической зоны представляется ему перспективной и пользуется поддержкой. По его словам, многие желают этому проекту успешной реализации.

«Ситуация очень сложная, но она (идея. — Прим. ред.) сработала бы, и многие хотят, чтобы она сработала», — сказал Трамп.

Ранее в публикации американского издания Politico появилась информация, что украинская сторона пытается заручиться интересом Трампа к региону. Сведения предоставили два источника издания. Киев якобы предлагает США применить в Донбассе модель особой экономической территории. Согласно плану, эта зона должна была бы стать площадкой для реализации деловых и инвестиционных проектов под американским управлением.

Ранее сообщалось, что руководство ФБР тайно встречалось с украинским чиновником Умеровым в Майами.