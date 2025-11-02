РФ прекратила энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о прекращении соглашения с Финляндией по реке Вуокса, заключенный 12 июля 1972 года. Документ опубликован на официальном правительственном портале.

Согласно документу, в ответ на односторонний отказ Финляндии от покупки российской электроэнергии, зафиксированный 4 апреля 2022 года, Россия прекратила действие ключевых положений соглашения по реке Вуокса. Речь идет о статьях 3 и 4 документа, заключенного еще между СССР и Финляндией, который регулировал использование речного участка возле Светогорской и Иматранской ГЭС. Теперь обязательства России по поставке компенсационной энергии аннулированы. С подобным предложением выступили представители российского МИД и Минэнерго.

«В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИД России и Минэнерго России о прекращении действия статей 3 и 4 Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Финляндской Республики об энергетическом использовании ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра отрезка реки Вуокс», — говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее сообщалось, что финский туристический центр начал терять €1 млн в день.