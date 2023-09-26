Директор администрации порта Констанцы рассказал, каким способом вывозят зерно из Украины

Директор администрации порта рассказал, что исходя из мер безопасности украинские корабли швартуются в стороне дунайского рукава Килия, который территориально относится к Румынии. Работы ведут исключительно в ночное время суток. Такие меры приводят к тому, что время транспортировки зерна из Украины в другие страны значительно увеличилось.

Пользоваться услугами украинских портов невозможно из-за того, что российские атаки вывели их из рабочего строя.

Перевозить зерно через территорию Румынии приняли решение лидеры США и стран ЕС. Позже они провели консультации с украинскими и румынскими коллегами.