Директор лагеря в Тамбове возмущена необоснованными жалобами белгородских родителей

Родители назвали лагерь сараем. Директор учреждения удивлена таким сравнением и считает претензии необоснованными. Белгородские ребята прибыли в лагерь вечером 1 июня. Уже 2 июня шесть подростков покинули учреждение по требованию их родителей. Однако за ночь понять, что нравится, а что нет, достаточно сложно.

Лагерь прошел ряд проверок перед открытием. У заведения есть все необходимые документы, разрешающие его функционирование. Немаловажно и то, что от родителей не скрывали никакую информацию.

«Дети оказались не готовы жить в комнате, рассчитанной на 15 человек, не хотели ходить в туалет, который находится на улице, но это не значит, что лагерь плохой», — отметила спикер.

Комната, действительно, рассчитана на 15 человек. Это стало причиной для одной из жалоб родителей. Но информация об этом размещена в открытом доступе. Точно так, как и то, что на территории туалеты находятся на улице. Купаться ребята могут в летнем душе. Вода в нем горячая. При желании дети могут купаться в душе, который находится внутри здания. Ограничений нет.

«У нас живет представитель, которая привезла детей. Каждый день она делает фото и снимает видео, а затем отправляет родителям. Она ответила, что все довольны. Уехали те, которые изначально хотели отправить детей немного в другой лагерь, а приехали в лес с комарами», — рассказала Марина Полюшко.

Директор отметила, что современных детей сложно отвлечь от гаджетов. Вожатым же «Искорки» удается их завлечь, чтобы разнообразить досуг. Здание лагеря было построено в советское время, но помещения чистые и благоустроенные. В лагере создают особенную атмосферу.

Ранее мы сообщали, что более 64 тысяч детей отдохнут на первой смене в летних лагерях на базе школ в Подмосковье.