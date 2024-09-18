Директор «ПермьПарк» Алакина рассказала, как парк советского образца стал современным

Директор муниципального автономного учреждения культуры «ПермьПарк» Анастасия Алакина рассказала, как за 10 лет удалось превратить парк советского образца в современную зону отдыха, сообщил properm.ru.

В 2013 году Анастасия Алакина заняла должность руководителя парка культуры и отдыха Кировского района. На тот момент парк был местом ностальгии по советским временам: старые аттракционы и скульптуры напоминали многим о детстве. Несмотря на уважительное отношение к прошлому, Анастасия понимала важность перемен.

«Первое, что говорили люди, приезжавшие из центра города: «Ой, тут все как в моем детстве, почти ничего не изменилось!» — рассказала Анастасия Алакина.

Сначала предстояло решить ряд юридических моментов. Первое, что появилось в городском парке, — это свободная зона Wi-Fi. Вскоре благодаря привлечению инвесторов для посетителей открыли большой зеркальный лабиринт и веревочный городок. На дорожках появились мудрые высказывания известных людей.

Преобразование парка длилось не один год. Сейчас на его территории функционирует ледовый городок. Зона отдыха востребована среди горожан в любое время года. Зимой гостей радует 18-метровая искусственная ель, а летом они веселятся на пенных вечеринках. Большую роль в его развитии сыграла местная администрация, которая также стремится к современным преобразованиям.

Ранее сообщалось, что директора парка «Патриот» Ахмедова отправили под домашний арест прямо из СИЗО.