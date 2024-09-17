Директора парка «Патриот» Ахмедова отправили под домашний арест прямо из СИЗО

Суд 235-го гарнизона изменил меру пресечения для Вячеслава Ахмедова, руководителя парка «Патриот», с заключения под стражу на домашний арест. Это произошло после его показаний против бывшего заместителя министра обороны Павла Попова в деле о хищении государственных средств, сообщил ТАСС.