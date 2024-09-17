Директора парка «Патриот» Ахмедова отправили под домашний арест прямо из СИЗО
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Суд 235-го гарнизона изменил меру пресечения для Вячеслава Ахмедова, руководителя парка «Патриот», с заключения под стражу на домашний арест. Это произошло после его показаний против бывшего заместителя министра обороны Павла Попова в деле о хищении государственных средств, сообщил ТАСС.
«Мера пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого Ахмедова изменена; ему определен домашний арест до 21 декабря. Освободить обвиняемого в зале суда», — сказано в сообщении.
Заседание суда проходило в закрытом режиме по просьбе защиты, поскольку во время слушания обсуждались вопросы здоровья Ахмедова. Судья удовлетворил данное прошение.
Днем ранее суд продлил срок домашнего ареста для заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова по этому же делу.
Ранее сообщалось, что на счетах бывшего замминистра обороны РФ обнаружили 30 млн руб.