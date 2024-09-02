Директор «Сплина»: группа не распространяется о планах возвращения в Россию

Директор группы «Сплин» Александр Морозов не дал четкого ответа на вопрос, планирует ли музыкальный коллектив возвращаться в Россию, сообщило интернет-издание «Абзац».

Директор группы «Сплин» ограничился ответом, что коллектив не хочет распространяться о планах возвращения в Россию.

«О планах по возвращению в Россию мы пока не распространяемся», — заявил директор «Сплина» в беседе с «Абзацем».

В официальной группе коллектива указано, что исполнители популярного хита «Выхода нет» в сентябре выступят перед поклонниками в Лиссабоне и трех городах Прибалтики. Александр Морозов подтвердил информацию, что график концертов уже согласован.

В СМИ появилась информация, что группа потерпела убытки на сумму 24,5 млн руб. Директор опроверг данные. Он уверен, что заведомо лживую информацию распространяют журналисты. Корреспонденты заинтересованы в росте аудитории.

«Ничего подобного не случилось. Конечно, это все вранье», — рассказал директор группы «Сплин».

В марте 2022 года коллектив отменил крупные концерты, но не отказывался от участия на различных фестивалях. Однако на одном из концертов в Воронеже лидер коллектива Александр Васильев сделал провокационное заявление. Концертная деятельность после инцидента на территории России завершилась.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ограничить стоимость госзакупок концертов.