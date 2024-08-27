В Госдуме предложили ограничить стоимость госзакупок концертов

Вице-спикер Госдумы из партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с инициативой ограничить предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов суммой в 1 млн руб.

В запросе к правительству Даванков указал, что в Оренбурге на Дне города муниципальные власти заключили контракт с исполнителем SHAMAN на сумму 16 млн руб., а в Новгородской области концерт Олега Газманова обошелся местному бюджету в 8,25 млн руб.

Депутат отметил, что в условиях проведения СВО проведение столь дорогостоящих развлекательных мероприятий вызывает возмущение у многих граждан. По его мнению, сэкономленные средства можно было бы использовать, в частности, для оказания помощи жителям, которые были вынуждены эвакуироваться из приграничных областей.

Ранее певец SHAMAN сообщил, что запланировал около 100 выступлений в разных регионах страны.