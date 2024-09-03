Директора Института механики СО РАН Шиплюка приговорили к 15 годам колонии

Мосгорсуд назначил Шиплюку 15 лет колонии. Кроме того, российского ученого оштрафовали на 500 тыс. руб. Ему также назначено дополнительное наказание — 1,5 года ограничения свободы. Публично суд огласил только резолютивную часть решения в связи с тем, что в деле присутствует гриф «секретно».

Суд частично учел позиции прокуратуры, которая запрашивала для ученого 20 лет колонии, выплату штрафа (500 тыс. руб.), ограничение свободы на более длительный срок.

«Мосгорсуд признал виновным Шиплюка по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы», — объявил судья.

На данный момент приговор, обнародованный во вторник, 3 сентября, в силу не вступил. Защита вправе подать апелляцию. «Интерфакс» сообщил, что на основании результатов судебного следствия было произведено изменение обвинения. Ученого признали виновным в совершении одновременно двух эпизодов госизмены.

Российский ученый специализировался на изучении методов аэрофизических исследований, а также проводил различные эксперименты.

Ранее сообщалось, что инженера из Краснодарского края в рамках дела о госизмене приговорили к 18 годам заключения.