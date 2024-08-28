Инженера из Краснодарского края приговорили к 18 годам заключения

Обвиняемый в госизмене и подготовке теракта в Воронеже получил срок по решению Второго западного окружного военного суда. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, находящийся на заседании.

Артем Лозовой (добавлен в реестр экстремистов и террористов) приговорен к 18 годам лишения свободы. Уточняется, что ему выдвинули обвинения в незаконном обороте взрывчатых веществ и государственной измене. До этого его поймали с поличным при попытке подрыва военкомата.

Суд постановил, что три года обвиняемый будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся 15 лет ему предстоит провести в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф размером в 700 тыс. руб. Слушания по делу велись в закрытом режиме. Решение огласил судья Андрей Плужников.

Ранее осужденный на 20 лет сержант заключил контракт с Минобороны для участия в СВО. Его лишили медали и звания из-за начавшегося пожара в костромском клубе.