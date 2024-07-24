Директора Института угля подозревают в преступлении

В Кузбассе директор Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает sibdepo.ru .

Согласно предварительной версии следствия, мужчина одновременно выполнял обязанности директора в Институте угля и являлся учредителем коммерческой организации. Пользуясь служебным положением, мужчина заключил с учреждением лицензионный договор. Получалось, что сотрудники центра проводили различные исследовательские работы, а права на них были переданы коммерческой организации. Деньги получали также представители организации, а не сотрудники центра.

В настоящее время мужчина задержан, сообщает СК. Предполагается, что он действовал в сговоре с другими сотрудниками, личности которых еще не установили.

«Указанные действия повлекли причинение институту ущерба на сумму более 8 млн рублей», — сообщает ведомство.

В ближайшее время определят меру пресечения. Сейчас в доме задержанного проходят обыски. Сотрудники ведомства изъяли документы, которые подтверждают его причастность к преступлениям. Также найдены деньги, которые, предположительно, были получены незаконным путем.

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