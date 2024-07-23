Душившая ребенка на камеру мать из Каменска-Уральского проходит по еще одному делу

Мать двоих детей из уральского города подозревается в еще одном преступлении. Это стало известно RT от СУ СК по Свердловской области.

На воспитании молодой матери двое детей, самому младшему — год. Летом 2003 года девушка поссорилась с сожителем, после чего записала ролик, где душит младенца. Ситуация заинтересовала полицию, было возбуждено дело по статье УК РФ об угрозе убийством и неисполнению обязанностей по воспитанию.

Как стало известно каналу RT, 22-летнюю жительницу Каменска-Уральского также подозревают в истязании детей. Пока ее вину не доказали, но в случае подтверждения горе-мать отправится в колонию на более долгий срок. Новые эпизоды расследуют.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске мужчина с ножом набросился на детей и взрослых, отмечающих праздник во дворе.