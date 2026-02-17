Дистанция, плавность и никаких резких движений: правила зимнего вождения от профи

В условиях снегопада и гололеда безопасность на дороге зависит не только от техники, но и от поведения водителя. Автоэксперт Антон Ворошилов рассказал REGIONS, как не попасть в аварию в зимнюю непогоду и на что обратить внимание за рулем.

По словам специалиста, главная ошибка многих водителей — переоценка возможностей автомобиля и собственных навыков. Даже при небольшом минусе сцепление шин с дорогой ухудшается, а тормозной путь вырастает в два-три раза. Эксперт советует заранее сбрасывать скорость перед перекрестками и пешеходными переходами, а дистанцию держать в полтора-два раза больше обычной.

«Самая распространенная ошибка — ехать так же, как по сухому асфальту. На скользкой дороге любое резкое движение рулем или педалью тормоза может привести к заносу. Чем плавнее управлять автомобилем, тем безопаснее поездка», — объяснил Ворошилов.

Особую опасность, по его словам, представляет так называемый скрытый гололед — лед под тонким слоем снега. В таких условиях любые резкие движения могут привести к потере управления. Ворошилов рекомендует избегать резких ускорений, тормозить двигателем и быть предельно аккуратным при перестроениях.

«Если автомобиль начинает уходить в занос, не нужно паниковать и резко жать на тормоз. Важно аккуратно повернуть руль в сторону заноса и плавно сбросить газ. Спокойствие за рулем — главный помощник зимой», — сказал он.

Важно также подготовить сам автомобиль. Эксперт напоминает: даже кратковременная оттепель — не повод выезжать на летней резине. Машину нужно очищать от снега полностью: не только стекла, но и крышу, фары, номерные знаки. Снежная шапка на крыше может внезапно съехать на лобовое стекло или ослепить других водителей.

Не стоит забывать и о техническом состоянии дворников и уровне незамерзайки — в условиях слякоти и перепадов температуры это критически важно для обзорности.

«Зимой мелочей не бывает. Даже такие детали, как исправные щетки стеклоочистителя или хороший обзор в зеркалах, могут сыграть решающую роль. Лучше потратить несколько минут на подготовку, чем потом рисковать здоровьем и жизнью», — подытожил Ворошилов.

Ранее автоэксперт Воропаев высказал мнение, что ввезенные из ЕАЭС в Россию автомобили подорожают на 5–20%.