Серый импорт приравняют к официальному: эксперты прогнозируют подорожание машин из ЕАЭС

Ввезенные из ЕАЭС машины в случае ужесточения правил расчета утильсбора подорожают на 5–20%. Такое мнение высказал автоэксперт Лев Воропаев, сообщило интернет-издание «Абзац».

По информации издания, ужесточение правил расчета утильсбора рассматривает Минпромторг. Специалисты считают, что предложенная мера позволит уравнять стоимость автомобилей, поставляемых серым импортом из Киргизии, Белоруссии, Армении и других стран, с остальными.

Эксперт рассказал, что страны ЕАЭС для экономной покупки автомобиля в России разные схемы использовали граждане и юридические лица. Популярностью пользуются Белоруссия и Киргизия. Покупатели могли таким образом обойти жесткие требования по оплате утилизационного сбора. Сколько людей воспользовались схемой, официально не сообщается.

«Официальной статистики, сколько экономили на таких схемах, нет, но думаю, что существенно: в зависимости от схем от 5% до 20% можно было снизить стоимость авто путем таких ухищрений», — рассказал эксперт.

По данным эксперта, россияне использовали разные схемы в отличие от того, где проходили таможенный пункт. Так, при переезде через Киргизию документы оформлялись определенным образом. В Белоруссии находили контакты людей, у которых диагностированы ограничения по здоровью. Такие граждане имеют право на льготные ставки по уплате таможенных сборов.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2027 года при опасном диагнозе водителя автоматически лишат прав.