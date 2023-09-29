Дизайн, IT, фотосессии: Эксперт Титаренко рассказала, как россиянам увеличить доход

Сервис SuperJob провел опрос, сколько бы люди хотели зарабатывать каждый месяц. Выяснилось, что ростовчане заинтересованы в заработной плате в размере более 200 тысяч рублей. Эксперт Алена Титаренко рассказала, какими способами каждый житель России может добиться высокого дохода.

Обратить внимание стоит не на компании или предприятия, а на «работу на себя». Достаточно оформить самозанятность и освоить азы определенного направления. Хедхантер рекомендует пройти курсы фотографов или видеографов, дизайнеров рекламы или саунд-дизайнеров.

Первое преимущество – возможность самостоятельно устанавливать цены на свои услуги. Второе – корректировать график работы, определять ежедневный объем.

Можно обратить внимание на узконаправленные специальности.

«Хорошо зарабатывают узкоспециальные юристы, инженерно-технический проектировщики, сотрудники газо- и нефте добывающей промышленности», — поделилась мнением с RostovGazeta хедхантер.

Все также перспективной отраслью остается цифровая: дизайн, визуал, IT-сфера (Data-инженер и С++ разработчик).

Ранее издание RostovGazeta провело анализ вакансий по Ростовской области. Выяснилось, что компании и предприятия активнее всего ищут экспертов по вопросам мобилизации.