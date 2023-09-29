Дизайн, IT, фотосессии: Эксперт Титаренко рассказала, как россиянам увеличить доход
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Профессиональный ростовский хедхантер Алена Титаренко рассказала, что необходимо предпринять, чтобы получать высокую заработную плату, сообщает rostovgazeta.ru.
Сервис SuperJob провел опрос, сколько бы люди хотели зарабатывать каждый месяц. Выяснилось, что ростовчане заинтересованы в заработной плате в размере более 200 тысяч рублей. Эксперт Алена Титаренко рассказала, какими способами каждый житель России может добиться высокого дохода.
Обратить внимание стоит не на компании или предприятия, а на «работу на себя». Достаточно оформить самозанятность и освоить азы определенного направления. Хедхантер рекомендует пройти курсы фотографов или видеографов, дизайнеров рекламы или саунд-дизайнеров.
Первое преимущество – возможность самостоятельно устанавливать цены на свои услуги. Второе – корректировать график работы, определять ежедневный объем.
Можно обратить внимание на узконаправленные специальности.
«Хорошо зарабатывают узкоспециальные юристы, инженерно-технический проектировщики, сотрудники газо- и нефте добывающей промышленности», — поделилась мнением с RostovGazeta хедхантер.
Все также перспективной отраслью остается цифровая: дизайн, визуал, IT-сфера (Data-инженер и С++ разработчик).
Ранее издание RostovGazeta провело анализ вакансий по Ростовской области. Выяснилось, что компании и предприятия активнее всего ищут экспертов по вопросам мобилизации.