Европа сколотила переговорную группу по Украине: кто вошел в состав

Кошта раскрыл состав делегации ЕС на переговорах по Украине

Политика

Брюссель определился с командой для переговоров по Украине: в делегацию войдут представители институтов ЕС и стран «коалиции желающих». Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на заявление главы Европейского совета Антониу Кошты на пресс-конференции неформального саммита ЕС в Дублине.

Кошта дал понять: разрозненность Европе не к лицу. Страны должны действовать согласованно и держать единую позицию, когда речь заходит о будущем Украины и безопасности континента. Именно поэтому в переговорную группу и позвали сразу и институты ЕС, и страны-единомышленники из «коалиции желающих».

Отдельно глава Евросовета отметил роль Брюсселя в восстановлении Украины и ее дальнейшем развитии.

Ранее стало известно, что Польша отказалась финансировать закупки оружия для Украины по линии НАТО.

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