Марафон на выживание: елки еще не куплены, а праздничное выгорание уже наступило

Декабрь в подмосковном Красноармейске встретили с неожиданным ощущением: многие горожане признались в соцсетях, что уже устали от предновогодней суеты, хотя до праздника остается еще несколько недель, сообщил REGIONS.

Это настроение разделяют и другие жители региона. В социальных сетях и местных сообществах люди отмечают, что подготовка к Новому году стартовала непозволительно рано: праздничный ассортимент в торговых сетях появился еще в октябре, корпоративные мероприятия запланированы на первую половину декабря, а выбор и покупка подарков превратились в обязательную и стрессовую задачу, которую многие стараются решить уже в ноябре.

«Настроение убили еще до того, как елку дома поставил. Впереди еще месяц, а ощущение, что все уже было», — написал один пользователей соцсети.

По мнению горожан, из-за преждевременного запуска рекламных кампаний и повсеместного декора утрачивается сама магия праздника и чувство радостного ожидания. Вместо этого многие испытывают усталость и подсознательное желание поскорее завершить этот затянувшийся марафон. Специалисты разделяют мнение россиян.

«Соцсети, реклама, украшенные улицы — все это транслирует один месседж: «Пора радоваться! Все радуются! А ты почему не в настроении?». Это создает давление и чувство вины у тех, кто не испытывает эйфории. Возникает вынужденная мимикрия: «надо изображать праздник», что отнимает последние силы», — объяснила REGIONS психолог Анна Зайцева синдром «обязательного веселья».

