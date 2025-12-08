Длинные косы девушки покрылись инеем: мороз в -33 градусов парализовал утро российского города

В Кузбассе температура воздуха опустилась до минус 33 градусов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Корреспондент издания прошлась по городу, чтобы зафиксировать изменения: все покрылось инеем и льдом. Во время прогулки на длинных косах журналистки появился иней.

Корреспондент призвала в морозные дни придерживаться рекомендаций регионального Минздрава: одеваться по погоде. Рекомендовано носить свободную обувь и теплую одежду, которая прикрывает уши, шею и руки. Не стоит много времени проводить на улице. Специалисты также советуют отказаться от употребления алкоголя.

Корреспондент обратила внимание, что, несмотря на мороз, некоторые горожане одевались не по погоде. В Кемерово утром автомобили не заводились из-за холода, общественный транспорт и остановки были переполнены. Нарушение рекомендаций по выбору одежды в такие дни может привести к обморожению и переохлаждению, предупредили россиян.

По данным издания, испарения от реки укутали город в туман. Однако днем вышло солнце. Появление изморози связано с резким перепадом температуры: от минус 10 до 33 градусов.

