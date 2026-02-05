Для будущих инженеров: как новая лаборатория в СибГИУ за 5 млн руб. поможет школьникам

В Предуниверсариуме Сибирского государственного индустриального университета начала функционировать лаборатория механики и оптики, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, материальную поддержку для открытия лаборатории оказала местная компания, которая выделила более 5 млн руб. С целью поддержки и развития инженерного образования в регионе для нужд обучающихся приобрели свыше 30 единиц лабораторного оборудования и учебных комплексов.

Предуниверсариум СибГИУ был открыт два года назад как специализированное пространство для раннего профессионального ориентирования учащихся старших классов. На этой площадке школьники знакомятся с основами инженерных специальностей, занимаются практической разработкой проектов и целенаправленно готовятся к вступительным испытаниям в университет.

Лабораторные помещения станут постоянной учебной базой для старшеклассников, обучающихся в корпоративных инженерных классах компании «ЕВРАЗ». Программа охватывает восемь образовательных учреждений Новокузнецка и одну школу в Прокопьевске.

«Новое оборудование позволит повысить качество практико-ориентированности подготовки, которую ребята будут проходить здесь в сочетании с усиленной подготовкой в школе», — отметил начальник управления по обучению и развитию персонала ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Домнышев.

