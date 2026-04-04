В России планируют сократить парковки у жилых домов

В России намерены пересмотреть подход к организации парковочного пространства в жилых зонах, сообщает интернет-портал ndn.info. Так, количество бесплатных парковок рядом с многоквартирными домами планируют сократить.

Отмечается, что основной упор будет сделан на развитие общественного транспорта и расширение сети платных стоянок. Соответствующая «дорожная карта» уже направлена в правительство РФ.

По предварительным данным, новые правила могут заработать уже в середине 2026 года. Также предполагается создание цифрового реестра парковочных мест. Он позволит систематизировать учет и контроль за использованием парковок, а также сделает процесс распределения мест более прозрачным.

Эксперты предупреждают, что в крупных городах нагрузка на автомобилистов после таких изменений возрастет. Особенно остро новые правила могут ощутить жители спальных районов, где количество машин традиционно превышает число доступных парковок.

В то же время, по замыслу властей, сокращение бесплатного парковочного пространства должно стимулировать граждан чаще пользоваться общественным транспортом и снизить загруженность дворовых территорий.

