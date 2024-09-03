Для кемеровских первоклассников подготовили яркую праздничную программу

Кемеровские первоклассники встретили День знаний в теплой и приятной атмосфере, сообщил sibdepo.ru.

Школьные линейки прошли масштабно и организованно. Для тех, кто впервые пришел в школу, установили таблички с номерами классов. Это помогло ребятам и их родителям сразу найти своего учителя. Фотограф Сибдепо запечатлел моменты, когда мальчики и девочки с полным доверием брали за руки своих педагогов.

«Нарядные, с белыми бантиками и красными галстуками — такими в объектив фотографа Сибдепо попали ученики 45-й школы города. На линейке в 10:00 утра присутствовали первые, пятые и одиннадцатые классы».

Учащиеся школ подготовили творческие выступления. Они пели и танцевали. Традиционно в школах подняли государственный флаг. В завершении праздничного мероприятия одиннадцатиклассник посадил на плечо первоклассницу. Раздался первый в этом учебном году, а для кого-то в жизни, школьный звонок.

Ребята разошлись по классам, чтобы познавать мир и набираться новых знаний. На мероприятии присутствовали родители учеников. Во время школьной линейки некоторые первоклассники успели встретить новых друзей.

Ранее сообщалось, что в мытищинских школах празднично прошли торжественные линейки.