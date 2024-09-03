В Мытищинских школах празднично прошли торжественные линейки

Все школы городского округа Мытищи организовали линейки таким образом, чтобы у ребят на долгие годы остались радостные воспоминания.

В понедельник, 2 сентября, учебный год в школах городского округа Мытищи стартовал для порядка 47 тысяч ребят, в числе которых 5560 первоклассников. Для тех, кто пришел в школу впервые, этот день был особенным.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Мытищи ]

Утро понедельника прошло в теплой и радостной атмосфере. Ребята были рады снова встретиться в стенах родных школ после летних каникул. Представители администрации муниципалитета и лидеры общественного мнения приехали в учебные заведения, чтобы поздравить юных горожан с Днем знаний. Они пожелали ребятам новых друзей, высокой успеваемости и интересного учебного процесса.

Традиционно всех учеников начальных классов угощали мороженым от имени команды губернатора Московской области.