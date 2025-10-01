«Для нас шопинг стал ритуалом»: приморские родители устроили ажиотаж в детских магазинах

Согласно данным экспертов сети «Бубль-Гум», во Владивостоке интерес к зимней детской одежде увеличился на 91%. Родители из Приморского края рассказали, почему предпочитают покупки в традиционных магазинах и отказывают от онлайн-шопинга, сообщил vostokmedia.com.

По данным экспертов, Владивосток занял вторую строчку в общероссийском рейтинге по спросу на зимнюю одежду и обувь для детей. Аналитики сообщили, что спрос увеличился по всем регионам РФ. Приморским родителям в среднем необходимо выделить из семейного бюджета около 7 тыс. руб., чтобы обновить зимний гардероб: купить комбинезон, шапку, штаны и обувь.

По информации издания, многие приморские родители отдают предпочтение покупкам в местных магазинах. Так, Светлана из Владивостока рассказала, что при выборе одежды на маркетплейсах нет возможности примерять ее. Женщина отметила, что онлайн легко выбрать для ребенка носки или платья. Верхнюю одежду лучше померить.

Елизавета из Спасска-Дальнего высказала мнение, что чем взрослее ребенок, тем более осознанно он выбирает одежду. Женщина рассказала, что ее дочь некомфортно ощущает себя в примерочных ПВЗ. Семья продолжает на маркетплейсах покупать футболки и колготки, но остальную одежду хочется посмотреть лично. Так можно визуально и на ощупь оценить качество.

«Для нас шопинг стал ритуалом: поездка в большой город и другие сопутствующие развлечения», — поделилась Елизавета из Спасска-Дальнего.

