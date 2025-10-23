«Для них гаджет — не просто устройство»: блогер Букатова призвала не запрещать детям гаджеты

Пермский журналист, блогер Анна Букатова высказала мнение, что детям не стоит запрещать пользоваться гайджетами, сообщил properm.ru. Эксперт уверена, что родителям необходимо вести с детьми разъяснительные беседы о безопасности в Сети.

Блогер рассказала, что многие дети делятся с ней проблемами, с которыми сталкиваются в интернете. Эксперт выделила наиболее распространенные: попытки похищения средств, непристойные предложения интимного характера от взрослых людей, предоставление фишинговых ссылок и шантаж. Анна Букатова уверена, что киберпреступники имеют доступ к конкретным телефонным базам несовершеннолетних граждан и пенсионеров.

«На счет статистики киберпреступлений я читала разные материалы. Кто-то даже пишет, что есть тенденции к снижению таких случаев. Я не верю в это. Практически в каждом классе (!), куда я прихожу все эти годы, дети рассказывают мне какие-то личные истории», — рассказала Анна Букатова, которая ведет уроки безопасности в Сети для детей, подростков их родителей.

Эксперт считает, что родителям важно обсуждать со своими детьми опасные ситуации. Например, в новостях рассказали о случае мошенничества через интернет. Эта тема должна стать поводом для обсуждения в семейном кругу. Блогер рекомендует мотивировать ребенка участвовать в диалоге. В современном мире для родителей важно найти баланс между гаджетами и интересами ребенка. Рекомендовано не запрещать, а контролировать и способствовать правильному распределению времени.

«Однажды на занятии я спросила у подростков, как они относятся к родительским запретам на использование гаджетов. Реакция была взрывной и негативной. Ребята единодушно заявили, что такой запрет означает полное непонимание со стороны родителей и неминуемо ведет к конфликту. Для них гаджет — не просто устройство», — рассказала эксперт.

