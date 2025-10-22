Психолог назвала способы оградить школьников от опасных трендов из соцсетей

Социальные сети породили тревожный феномен: подростки массово вовлекаются в опасные челленджи, от лазания по дорожным знакам до травмоопасных групповых трюков. Эти скоротечные, но рискованные модные веяния регулярно вызывают обеспокоенность родителей и общественности. По словам психолога Дарьи Дугенцовой, эта тяга к сомнительным трендам объясняется особенностями подросткового возраста. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что в этот период острая потребность в социальном признании и принадлежности к группе сочетается с незрелостью механизмов оценки рисков. Мозг активно ищет вознаграждение в виде лайков и одобрения сверстников, тогда как способность осознать потенциальные последствия только формируется.

По мнению эксперта, бороться с этим явлением через запреты и ограничения бесполезно — такой подход лишь усилит протестное поведение. Гораздо эффективнее выстраивать с подростком открытый диалог, задавая вопросы, которые помогут ему самостоятельно оценить риски и мотивы участия в челленджах. Не менее важно создавать альтернативные возможности для самореализации через спорт, творчество или волонтерство.

Она отметила, что ключом к безопасности подростков в цифровой среде становится не контроль, а доверительные отношения с взрослыми и формирование здоровых способов самоутверждения. Личный пример осознанного поведения в интернете и поддержка родителей способны снизить привлекательность опасных трендов эффективнее любых запретов.

Ранее она оценила предложение забирать у детей гаджеты.