Для ностальгирующих по СССР туристов создали арт-пространство в Кемерове

PR-директор компании Goodline и куратор проекта «Идентичный Кемерово» Анна Кузьмина провела для кемеровчан экскурсию по уникальному креативному пространству, сообщает sibdepo.ru .

Уникальность пространства в том, что оно позволяет современным людям понастальгировать по советской эпохе. Участники проекта находили на заброшенных зданиях мозаики и витражи, приобретали советскую мебель, чтобы реставрировать предметы. Каждый арт-объект — это зашифрованное послание гостям экскурсии. Член Союза дизайнеров России Екатерина Новикова пояснила, что подобный подход к реставрации старых вещей называется апсайклингом.

«Интерьер в здании выполнен методом апсайклинг, который подразумевает вторичное использование материалов и вещей с созданием для них нового функционала и увеличением их ценности. Например, мы почистили плитку и уложили ее заново», — объяснила Екатерина Новикова, член Союза дизайнеров России.

Екатерина посвятила украшению уникального арт-пространства четыре года. В помещениях можно найти раритетные пластинки, рояль, мебель, книги. Лестничные ограждения украшены мозаикой — итог ручной работы. Дизайнеры умело превратили старые предметы в элементы искусства. Работа в данном направлении продолжается. В здании есть мастерская, где дизайнеры реализуют свои проекты. Анна Кузьмина уверена, что важно сохранять культурные объекты советской эпохи и передавать будущим поколениям накопленный исторический опыт.

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