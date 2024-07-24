В Минблаго Подмосковья назвали самые посещаемые губернаторские карусели за неделю

За неделю карусели, установленные по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, посетили свыше двадцати тысяч человек, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Самыми посещаемыми стали аттракционы в Ногинске, Воскресенске и Сергиевом Посаде, уточнили в ведомстве. Так, на каруселях в Воскресенске и Ногинске прокатились более чем по 3,7 тысячи человек, в Сергиевом Посаде — свыше 2,9 тысячи человек.

В областном Минблаго напомнили, что установленные по губернаторской программе карусели имеют уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в парке Малевича в Одинцово появятся новые арт-объекты.